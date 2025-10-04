«Это был акт отчаяния». Медведев — об эмоциях после поражения на старте US Open

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей эмоциональной реакции на поражение в первом круге US Open — 2025. Россиянин уступил французу Бенжамену Бонзи в пяти сетах со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.

«Это было немного из чувства отчаяния. И в то же время я подумал: «Фанам это, наверное, понравится». На самом деле в сумке осталась одна ракетка, о чём я не знал. Конечно, был разочарован результатом, тем, как чувствовал себя на корте, тем, как вёл себя на корте. Хотел выплеснуть разочарование, наверное, не прямо на корте, но у меня судороги, и я не мог встать. Это точно был акт отчаяния и знак того, что мне нужно новое начало», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Напомним, после завершения матча россиянин, находясь на скамейке у корта, длительное время бил свою ракетку, которая в итоге разломалась практически пополам.