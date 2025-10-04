Скидки
«Лучший турнир после ТБШ». Медведев поделился ожиданиями от «Мастерса» в Шанхае

«Лучший турнир после ТБШ». Медведев поделился ожиданиями от «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от «Мастерса» в Шанхае (Китай). Во втором круге соревнований он сыграет с чехом Далибором Сврчиной.

«Пекин был для меня важным шагом, и сейчас нужно сделать ещё один здесь, в Шанхае. Я действительно люблю Китай как страну и люблю приезжать сюда. С первого раза, как сюда приехал, это всегда был лучший турнир после четырёх турниров «Большого шлема». Конечно, это моё мнение, но для меня это любимый турнир в году. Люблю сюда возвращаться, спрашивайте что угодно, я расскажу много хорошего. Мне нравятся условия, корты, всё вокруг», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Комментарии
