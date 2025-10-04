Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев рассказал, что травмировался в концовке матча на «Мастерсе» в Шанхае

Александр Зверев рассказал, что травмировался в концовке матча на «Мастерсе» в Шанхае
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о повреждении, которое получил в последнем гейме своего первого матча на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) с французом Валентеном Руае (6:4, 6:4).

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 09:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Валентен Руае
Франция
Валентен Руае
В. Руае

«Я очень рад, что смог пройти дальше. Не знаю, я неудачно приземлился на палец ноги и после этого едва мог сделать шаг. Посмотрим, что из этого будет. Конечно, я не рад, что матч закончился таким образом.

Однако я определённо доволен уровнем своей игры для первого матча на «Мастерсе». Он был довольно высоким, соперник очень хорошо играл. Посмотрим, смогу ли я вообще быть здоровым в этом году, потому что мне всё время непросто. Но я рад, что прошёл дальше», — приводит слова Зверева сайт ATP.

Материалы по теме
Александр Зверев вышел в третий круг турнира в Шанхае, обыграв Валентена Руае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android