Александр Зверев рассказал, что травмировался в концовке матча на «Мастерсе» в Шанхае

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о повреждении, которое получил в последнем гейме своего первого матча на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) с французом Валентеном Руае (6:4, 6:4).

«Я очень рад, что смог пройти дальше. Не знаю, я неудачно приземлился на палец ноги и после этого едва мог сделать шаг. Посмотрим, что из этого будет. Конечно, я не рад, что матч закончился таким образом.

Однако я определённо доволен уровнем своей игры для первого матча на «Мастерсе». Он был довольно высоким, соперник очень хорошо играл. Посмотрим, смогу ли я вообще быть здоровым в этом году, потому что мне всё время непросто. Но я рад, что прошёл дальше», — приводит слова Зверева сайт ATP.