Александр Зверев рассказал, что травмировался в концовке матча на «Мастерсе» в Шанхае
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о повреждении, которое получил в последнем гейме своего первого матча на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) с французом Валентеном Руае (6:4, 6:4).
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 09:30 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Валентен Руае
В. Руае
«Я очень рад, что смог пройти дальше. Не знаю, я неудачно приземлился на палец ноги и после этого едва мог сделать шаг. Посмотрим, что из этого будет. Конечно, я не рад, что матч закончился таким образом.
Однако я определённо доволен уровнем своей игры для первого матча на «Мастерсе». Он был довольно высоким, соперник очень хорошо играл. Посмотрим, смогу ли я вообще быть здоровым в этом году, потому что мне всё время непросто. Но я рад, что прошёл дальше», — приводит слова Зверева сайт ATP.
Комментарии
- 4 октября 2025
-
12:40
-
12:38
-
12:28
-
12:22
-
12:15
-
12:00
-
11:52
-
11:39
-
11:26
-
11:23
-
11:18
-
11:14
-
11:13
-
10:52
-
10:41
-
10:02
-
09:52
-
09:44
-
09:37
-
09:34
-
09:23
-
09:17
-
09:09
-
09:00
-
04:32
-
04:30
-
03:53
-
03:42
-
00:54
-
00:36
-
00:03
- 3 октября 2025
-
23:46
-
23:27
-
22:59
-
22:54