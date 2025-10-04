Скидки
Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Ухане, Андреева попала в четверть к Гауфф

Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Ухане, Андреева попала в четверть к Гауфф
Аудио-версия:
Комментарии

Прошла жеребьёвка основной сетки турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), который состоится с 6 по 12 октября. На соревнованиях сыграет ряд российских теннисисток — Мирра Андреева (пятая сеяная), Екатерина Александрова (9), Диана Шнайдер (15), Людмила Самсонова (16), Анна Калинская и Вероника Кудерметова. Ещё несколько россиянок имеют шанс выйти в основную сетку через квалификацию.

Теннис. «Тысячник» в Ухане (Китай). Возможные четвертьфиналы по посеву:

  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 8).
  • Джессика Пегула (США, 6) — Аманда Анисимова (США, 4).
  • Кори Гауфф (США, 3) — Мирра Андреева (Россия, 5).
  • Жасмин Паолини (Италия, 7) — Ига Швёнтек (Польша, 2).

Действующей чемпионкой турнира в Ухане является белоруска Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая китаянку Чжэн Циньвэнь.

Сетка турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
