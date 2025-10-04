Скидки
Теннис

Мэдисон Киз квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA — 2025. Осталось три места
Комментарии

Чемпионка Australian Open — 2025, шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз обеспечила себе отбор на участие в Итоговом чемпионате WTA — 2025, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Киз стала пятой теннисисткой, отобравшейся на Итоговый турнир. Ранее квалификацию получили белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек и две американки Кори Гауфф и Аманда Анисимова.

В 2025 году Мэдисон Киз выиграла Открытый чемпионат Австралии и турнир категории WTA-500 в австралийской Аделаиде. Напомним, на Итоговом чемпионате WTA сыграют восемь лучших теннисисток по итогам сезона.

Новости. Теннис
