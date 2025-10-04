Скидки
Теннис

«Начинаешь суетиться — и всё разваливается». Рублёв о поражении на старте турнира в Шанхае


Аудио-версия:
Комментарии

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение на старте «Мастерса» в Шанхае (Китай). Он уступил представителю Японии Йосихито Нисиоке (173-й в рейтинге) со счётом 6:2, 2:6, 4:6.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 07:45 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
2 		6 6
         
Йосихито Нисиока
Япония
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока

— Андрей, показалось, что во втором сете были проблемы с фокусом и передвижением.
— Да, действительно, немножко подсело внимание, двигаться стал не так активно, как, возможно, в первом сете. Это сказалось всё вместе. Он почувствовал уверенность, что можно зацепиться, и у него это получилось. У меня, наоборот, стало ещё меньше уверенности, ещё больше ошибок появилось и так далее, и в итоге в секунду второй сет ушёл.

И всё. На третий уже он уже на уверенности [вышел], я, наоборот, нужно заново начинать, пытаться играть без уверенности. Были какие-то моменты, какие-то шансы. В итоге на 3−3 свой не реализовал, где были небольшие возможности на его подаче. Он на моей в итоге реализовал. Потом был ещё шанс вернуться, не вернулся.

— Как раз третий сет, после подачи было ощущение, что твой розыгрыш, Нисиока возвращает, ты вместо того, чтобы идти вперёд, два раза остаёшься на позиции.
— Да, два раза остался на той же позиции.

— Это главные ошибки в концовке?
— Нет, не главные. Это уже когда соперник чувствует кураж, что получается, у него идёт игра. Залетают какие-то свечки под заднюю линию и попадают, какие-то подачи вдруг пошли. Эйсы, всё начинает в его сторону складываться. В моём случае, когда ты зажимаешься, начинаешь осторожничать, суетиться, то сразу всё разваливается. И оно так и работает, и поэтому эти свечки, понятно, можно было рискнуть, ударить смэшем, но опять же… — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

