«Начинаешь суетиться — и всё разваливается». Рублёв о поражении на старте турнира в Шанхае

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение на старте «Мастерса» в Шанхае (Китай). Он уступил представителю Японии Йосихито Нисиоке (173-й в рейтинге) со счётом 6:2, 2:6, 4:6.

— Андрей, показалось, что во втором сете были проблемы с фокусом и передвижением.

— Да, действительно, немножко подсело внимание, двигаться стал не так активно, как, возможно, в первом сете. Это сказалось всё вместе. Он почувствовал уверенность, что можно зацепиться, и у него это получилось. У меня, наоборот, стало ещё меньше уверенности, ещё больше ошибок появилось и так далее, и в итоге в секунду второй сет ушёл.

И всё. На третий уже он уже на уверенности [вышел], я, наоборот, нужно заново начинать, пытаться играть без уверенности. Были какие-то моменты, какие-то шансы. В итоге на 3−3 свой не реализовал, где были небольшие возможности на его подаче. Он на моей в итоге реализовал. Потом был ещё шанс вернуться, не вернулся.

— Как раз третий сет, после подачи было ощущение, что твой розыгрыш, Нисиока возвращает, ты вместо того, чтобы идти вперёд, два раза остаёшься на позиции.

— Да, два раза остался на той же позиции.

— Это главные ошибки в концовке?

— Нет, не главные. Это уже когда соперник чувствует кураж, что получается, у него идёт игра. Залетают какие-то свечки под заднюю линию и попадают, какие-то подачи вдруг пошли. Эйсы, всё начинает в его сторону складываться. В моём случае, когда ты зажимаешься, начинаешь осторожничать, суетиться, то сразу всё разваливается. И оно так и работает, и поэтому эти свечки, понятно, можно было рискнуть, ударить смэшем, но опять же… — сказал Рублёв в интервью «Больше!».