«Уровень игры выжил себя». Рублёв — о необходимости изменений после поражения в Шанхае

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об уровне своей игры после поражения во втором круге «Мастерса» в Шанхае от японца Йосихито Нисиоки.

— Не то что меня раскусили и прочитали, просто уровень игры выжил себя. Либо оставаться и мешкаться в топ-20, пока там не будет всё больше молодых, которые тебя будут дальше откидывать, либо пробовать кардинально всё менять, и вот такой не последний, но какой-то шанс себе дать на остаток карьеры.

— Что менять?

— Делать что-то похожее, что Синнер и Алькарас. Больше их матчей нужно смотреть, получается (смеётся).

— Может ли удачное выступление в паре сгладить послевкусие после одиночки?

— Нет послевкусия. Всё как есть, так есть. Самое главное сейчас с правильной головой делать правильные вещи вне корта, на тренировках, готовиться к следующему сезону. В парах как будет так будет: выиграем — супер, нет — ничего страшного, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».