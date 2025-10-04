«Уровень игры выжил себя». Рублёв — о необходимости изменений после поражения в Шанхае

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об уровне своей игры после поражения во втором круге «Мастерса» в Шанхае от японца Йосихито Нисиоки.
— Не то что меня раскусили и прочитали, просто уровень игры выжил себя. Либо оставаться и мешкаться в топ-20, пока там не будет всё больше молодых, которые тебя будут дальше откидывать, либо пробовать кардинально всё менять, и вот такой не последний, но какой-то шанс себе дать на остаток карьеры.
— Что менять?
— Делать что-то похожее, что Синнер и Алькарас. Больше их матчей нужно смотреть, получается (смеётся).
— Может ли удачное выступление в паре сгладить послевкусие после одиночки?
— Нет послевкусия. Всё как есть, так есть. Самое главное сейчас с правильной головой делать правильные вещи вне корта, на тренировках, готовиться к следующему сезону. В парах как будет так будет: выиграем — супер, нет — ничего страшного, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».
