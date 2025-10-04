Андрей Рублёв описал идеальный матч против такого игрока, как Йосихото Нисиока

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после поражения от японца Йосихито Нисиоки (173-й в рейтинге) во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай), описал идеальный матч против такого игрока. Счёт — 6:2, 2:6, 4:6.

— Можешь описать идеальный матч против такого игрока, как Нисиока?

— На самом деле всё просто. Такие игроки сложны, когда ты даёшь им играть, они начинают себя доставать, себя тянуть, у них быстрые ноги. А когда начинаешь диктовать свой уровень, стиль игры, не даёшь им возможности, играешь агрессивно и они всегда под давлением, то сразу же сыпятся, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».