Андрей Рублёв описал идеальный матч против такого игрока, как Йосихото Нисиока

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после поражения от японца Йосихито Нисиоки (173-й в рейтинге) во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай), описал идеальный матч против такого игрока. Счёт — 6:2, 2:6, 4:6.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 07:45 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
2 		6 6
         
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока

— Можешь описать идеальный матч против такого игрока, как Нисиока?
— На самом деле всё просто. Такие игроки сложны, когда ты даёшь им играть, они начинают себя доставать, себя тянуть, у них быстрые ноги. А когда начинаешь диктовать свой уровень, стиль игры, не даёшь им возможности, играешь агрессивно и они всегда под давлением, то сразу же сыпятся, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

