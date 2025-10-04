Андрей Рублёв описал идеальный матч против такого игрока, как Йосихото Нисиока
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после поражения от японца Йосихито Нисиоки (173-й в рейтинге) во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай), описал идеальный матч против такого игрока. Счёт — 6:2, 2:6, 4:6.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 07:45 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|4
|
|6
|6
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
— Можешь описать идеальный матч против такого игрока, как Нисиока?
— На самом деле всё просто. Такие игроки сложны, когда ты даёшь им играть, они начинают себя доставать, себя тянуть, у них быстрые ноги. А когда начинаешь диктовать свой уровень, стиль игры, не даёшь им возможности, играешь агрессивно и они всегда под давлением, то сразу же сыпятся, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».
