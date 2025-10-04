Скидки
«Они хотят, чтобы Синнер и Алькарас хорошо играли». Зверев — о скорости покрытий в туре

«Они хотят, чтобы Синнер и Алькарас хорошо играли». Зверев — о скорости покрытий в туре
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как относится к тому, что в этом году корты на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) стали медленнее. Во втором круге он обыграл француза Валентена Руае со счётом 6:4, 6:4.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 09:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Валентен Руае
Франция
Валентен Руае
В. Руае

«Я ненавижу, когда корты всё время одинаковые по скорости. И я знаю, что директоры турниров к этому стремятся, потому что, очевидно, они хотят, чтобы Янник и Карлос хорошо играли на каждом турнире. У нас всегда были разные покрытия – невозможно показывать один и тот же теннис на траве, харде и грунте. А сейчас можно играть почти одинаково на всех покрытиях», – заявил Зверев в интервью на корте.

Комментарии
