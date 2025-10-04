Скидки
Андрей Рублёв раскрыл задачу, которую поставил перед собой во вторую часть карьеры

Комментарии

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился настроем на концовку сезона-2025, а также заявил о готовности к переменам в следующей части своей карьеры.

— Какие ощущения на концовку сезона, доживаем из последних сил?
— Не чувствую, что доживаем из последних сил. Нет никаких планов, просто доиграть, бороться, пытаться. Если что-то получится, то отлично. Но суть этого не меняет.

Есть задача, которую хочу выполнить. Хочу дать себе на вторую часть карьеры шанс дойти дальше, чем я доходил в первой части карьеры, а для этого нужно всё менять. Поэтому хочу дать себе этот шанс, рискнуть, всё поставить и как сложится, так сложится, — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

