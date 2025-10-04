Скидки
Полина Кудерметова обыграла украинку и вышла в финал квалификации «тысячника» в Ухане

Полина Кудерметова обыграла украинку и вышла в финал квалификации «тысячника» в Ухане
76-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова успешно стартовала в квалификации турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В первом круге она одержала победу над украинкой Юлией Стародубцевой (86-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Матч продолжался 2 часа 7 минут. За это время Кудерметова выполнила девять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Стародубцевой четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-поинта из девяти.

За выход в основную сетку «тысячника» в Ухане Полина Кудерметова поспорит с Викторией Томовой из Болгарии (115-я ракетка мира).

