Александр Зверев — третий среди действующих игроков по количеству побед на «Мастерсах»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев третий среди активных игроков по количеству побед на «Мастерсах». На счету немца 160 побед. Больше только у 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (415) и трёхкратного победителя мэйджоров швейцарца Стэна Вавринки (166).

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 09:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Валентен Руае
Франция
Валентен Руае
В. Руае

Далее по этому показателю идут болгарин Григор Димитров (155) и француз Гаэль Монфис (143).

Свою 160-ю победу на «Мастерсах» Зверев одержал во втором круге соревнований в Шанхае (Китай). Он обыграл француза Валентена Руае со счётом 6:4, 6:4. Далее Александр встретится с ещё одним представителем Франции Артуром Риндеркнешем.

