Теннис

Феликс Оже-Альяссим — третий игрок с 250 победами, рождённый после 2000 года

13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим выиграл 250-й матч в карьере. Он стал третьим игроком, рождённым после 2000 года, кто достиг такого результата. Ранее таким достижением могли похвастаться первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (276) и второй номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер (305).

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 07:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 6
3 3
3 		3
         
Алехандро Табило
Чили
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Свою 250-ю победу Оже-Альяссим одержал во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Он обыграл представителя Чили Алехандро Табило (74-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3. В третьем круге соревнований Феликс встретится с Йеспером де Йонгом из Нидерландов, который во втором круге обыграл чеха Якуба Меншика.

