Камилла Рахимова проиграла первой сеяной в первом круге квалификации турнира в Ухане

89-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В первом круге она проиграла первой сеяной американке Иве Йович (37-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Рахимова выполнила четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Йович три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в основную сетку турнира в Ухане Ива Йович поборется с французской теннисисткой Варварой Грачёвой.