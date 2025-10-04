Скидки
Камилла Рахимова проиграла первой сеяной в первом круге квалификации турнира в Ухане

Комментарии

89-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В первом круге она проиграла первой сеяной американке Иве Йович (37-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Рахимова выполнила четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Йович три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в основную сетку турнира в Ухане Ива Йович поборется с французской теннисисткой Варварой Грачёвой.

