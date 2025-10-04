Скидки
Теннис

Даниил Медведев — Далибор Сврчина, результата матча 4 октября, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Шанхае

Даниил Медведев с разгромной победы стартовал на «Мастерсе» в Шанхае
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). На старте соревнований он обыграл представителя Чехии Далибора Сврчину, который занимает 91-ю строчку мирового рейтинга. Счёт — 6:1, 6:1.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 13:35 МСК
Далибор Сврчина
Чехия
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Встреча продолжалась ровно 1 час. В её рамках Медведев два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Сврчины ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований в Шанхае соперником Медведева станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
