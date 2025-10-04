Даниил Медведев с разгромной победы стартовал на «Мастерсе» в Шанхае

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). На старте соревнований он обыграл представителя Чехии Далибора Сврчину, который занимает 91-ю строчку мирового рейтинга. Счёт — 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась ровно 1 час. В её рамках Медведев два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Сврчины ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований в Шанхае соперником Медведева станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.