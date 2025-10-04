Анисимова — о финале Пекина: совсем не ожидала. В день вылета мне удалили зуб мудрости

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова призналась, что не ожидала выхода в финал на турнире WTA-1000 в Пекине (Китай) после перерыва в выступлениях после поражения в финале US Open — 2025.

«Я очень рада, что вышла в финал. Я провела великолепный матч, все мои удары сработали. Хотела бы так играть чаще. Я всё лучше понимаю себя, остаюсь верна своему стилю и наслаждаюсь сложными вызовами.

Совсем не ожидала, что выступлю здесь так хорошо после нескольких недель без матчей. Более того, в день моего вылета в Пекин мне удалили зуб мудрости», — приводит слова Анисимовой Punto de Break.