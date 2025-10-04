Аманда Анисимова: когда не в лучшей форме, играю более ракрепощённо. Сама удивляюсь

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась наблюдением, что играет в лучший теннис, когда находится не в лучших физических кондициях.

«Когда я не в своей лучшей физической форме, играю более раскрепощённо, потому что снимаю с себя давление. Я сама этому удивляюсь. Чувствую, что становлюсь намного лучше как теннисистка.

Успехи, которых я достигла в этом году, — результат упорной работы, и хочу завершить сезон как можно лучше. Это непросто, потому что год очень длинный, но я полна уверенности в себе», — приводит слова Анисимовой Punto de Break.