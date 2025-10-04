Янник Синнер обыграл Даниэля Альтмайера и вышел в третий круг турнира в Шанхае

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). Во втором круге он обыграл немца Даниэля Альтмайера (49-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Синнер три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Альтмайера пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Далее Янник Синнер сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором. Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Синнер — действующий чемпион соревнования.