Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Даниэль Альтмайер, результат матча 4 октября, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Шанхае

Янник Синнер обыграл Даниэля Альтмайера и вышел в третий круг турнира в Шанхае
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае (Китай). Во втором круге он обыграл немца Даниэля Альтмайера (49-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 13:35 МСК
Даниэль Альтмайер
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Синнер три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Альтмайера пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Далее Янник Синнер сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором. Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Синнер — действующий чемпион соревнования.

