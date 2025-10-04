Линда Носкова вышла в финал турнира WTA-1000 в Пекине, отыграв три матчбола у Пегулы

27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла в финал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче 1/2 финала она одержала победу над представительницей США Джессикой Пегулой (седьмой номер рейтинга) со счётом 6:3, 1:6, 7:6 (8:6).

В третьем сете Носкова отыграла три матчбола на подаче Пегулы.

Матч продолжался 2 часа 29 минут. За это время Носкова выполнила 11 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Пегулы шесть эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

За титул на «тысячнике» в Пекине Линда Носкова поспорит с ещё одной американкой Амандой Анисимовой, занимающей четвёртую строчку рейтинга WTA.