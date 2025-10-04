Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев ответил, находится ли в идеальной форме после победы во 2-м круге Шанхая

Даниил Медведев ответил, находится ли в идеальной форме после победы во 2-м круге Шанхая
Аудио-версия:
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свою текущую игровую форму после разгромной победы на старте «Мастерса» в китайском Шанхае.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 13:35 МСК
Далибор Сврчина
Чехия
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Чуть больше часа на корте. Насколько это идеальная форма Даниила Медведева?
— Тяжело сказать, потому что, чтобы была идеальная форма, нужно выигрывать турниры, играть так каждый день. Нужно подавать на матч, чтобы у тебя не сводило всё тело (смеётся). Я играю лучше и лучше, мне это нравится. Сегодня был отличный матч. Я играл в нужный теннис в нужные моменты, где нужно было атаковать — атаковал, где сыграть глубоко — играл, ждал, где нужно было. Был отличный матч, надеюсь продолжать в том же духе.

— Это от тебя идёт или соперника, который явно был не в лучшем состоянии?
— Больше от меня. Если вспомнить мой год, даже первые матчи. Был Тьен, Беллуччи в Роттердаме, Грикспор в Дубае. Я выходил, и мне казалось, люди всё в линии попадают, какие-то твиннеры. В один момент я понял, что да, это так, но я им даю это сделать. Сегодня я не дал сопернику ничего сделать, поэтому это всё зависит от меня. Если могу показывать хороший теннис, который умею, то люди не смогут попадать в линии и играть в свой лучший теннис. Это и есть моя сила, — сказал Медведев в интервью «Больше!».

Материалы по теме
Медведев за час вышел в 3-й круг Шанхая. У него 8 сезонов подряд минимум 20 побед на харде
Медведев за час вышел в 3-й круг Шанхая. У него 8 сезонов подряд минимум 20 побед на харде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android