Даниил Медведев ответил, находится ли в идеальной форме после победы во 2-м круге Шанхая

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свою текущую игровую форму после разгромной победы на старте «Мастерса» в китайском Шанхае.

— Чуть больше часа на корте. Насколько это идеальная форма Даниила Медведева?

— Тяжело сказать, потому что, чтобы была идеальная форма, нужно выигрывать турниры, играть так каждый день. Нужно подавать на матч, чтобы у тебя не сводило всё тело (смеётся). Я играю лучше и лучше, мне это нравится. Сегодня был отличный матч. Я играл в нужный теннис в нужные моменты, где нужно было атаковать — атаковал, где сыграть глубоко — играл, ждал, где нужно было. Был отличный матч, надеюсь продолжать в том же духе.

— Это от тебя идёт или соперника, который явно был не в лучшем состоянии?

— Больше от меня. Если вспомнить мой год, даже первые матчи. Был Тьен, Беллуччи в Роттердаме, Грикспор в Дубае. Я выходил, и мне казалось, люди всё в линии попадают, какие-то твиннеры. В один момент я понял, что да, это так, но я им даю это сделать. Сегодня я не дал сопернику ничего сделать, поэтому это всё зависит от меня. Если могу показывать хороший теннис, который умею, то люди не смогут попадать в линии и играть в свой лучший теннис. Это и есть моя сила, — сказал Медведев в интервью «Больше!».