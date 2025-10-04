«Знал до матча, что будет очень сложно». Синнер — о победе над Альтмайером в Шанхае

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над немцем Даниэлем Альтмайером во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Счёт — 6:3, 6:3.

«Знал до матча, что будет очень сложно. Не было времени, чтобы адаптироваться. Это делает всё ещё более особенным, не так ли? Каждый день, каждый соперник очень сложные. Это огромный вызов. Очень рад пройти сегодня дальше. Надеюсь, завтра смогу поднять свой уровень. Счастлив вернуться сюда. Здесь отличные воспоминания. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Синнер в интервью на корте.