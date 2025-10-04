Скидки
Даниил Медведев оценил свою игру после победы во втором круге «Мастерса» в Шанхае

Даниил Медведев оценил свою игру после победы во втором круге «Мастерса» в Шанхае
Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свою игру во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Россиянин обыграл чеха Далибора Сврчину со счётом 6:1, 6:1.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 13:35 МСК
Далибор Сврчина
Чехия
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Мне показалось, ты очень круто передвигался, с лёгкостью, как мы любим. Это работа новой команды или пока рано говорить?
— Больше ощущение себя на корте, потому что в каком-то 2021 году я работал с Эриком и двигался нереально. Это полное ощущение себя на корте, того, что контролируешь игру, корт и соперника. И как только этого не делаешь, кажется, что все забивают, попадают в линии, всем везёт. Как только начинаешь играть лучше, ничего этого не происходит. Наверняка он вышел и думает, человек везде бегал, попадал, даже если я где-то хорошо сыграл… В этом и заключается теннис, это обмен энергиями между спортсменами, в принципе любой вид спорта. И нужно, чтобы моя энергия была сильнее, — сказал Медведев в интервью «Больше!».

Даниил Медведев с разгромной победы стартовал на «Мастерсе» в Шанхае
