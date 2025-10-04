Даниил Медведев оценил свою игру после победы во втором круге «Мастерса» в Шанхае

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свою игру во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Россиянин обыграл чеха Далибора Сврчину со счётом 6:1, 6:1.

— Мне показалось, ты очень круто передвигался, с лёгкостью, как мы любим. Это работа новой команды или пока рано говорить?

— Больше ощущение себя на корте, потому что в каком-то 2021 году я работал с Эриком и двигался нереально. Это полное ощущение себя на корте, того, что контролируешь игру, корт и соперника. И как только этого не делаешь, кажется, что все забивают, попадают в линии, всем везёт. Как только начинаешь играть лучше, ничего этого не происходит. Наверняка он вышел и думает, человек везде бегал, попадал, даже если я где-то хорошо сыграл… В этом и заключается теннис, это обмен энергиями между спортсменами, в принципе любой вид спорта. И нужно, чтобы моя энергия была сильнее, — сказал Медведев в интервью «Больше!».