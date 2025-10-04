«Иногда можно позволить себе повеселиться». Медведев — об улыбках по ходу матча в Шанхае

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему много улыбался по ходу матча второго круга на «Мастерсе» в Шанхае (Китай), а также высказался о жаркой погоде.

— Показалось, ты сегодня улыбался больше, чем обычно. Хороший знак?

— Старался не думать про жару, в Пекине ещё до турнира началось, нервничал немного. Действовал хорошо, но проиграл обидный матч. Вспомнил, как играл до этого, я всегда очень серьёзный на корте, но иногда можно один розыгрыш позволить себе повеселиться… Стоит в меру веселиться, понятное дело, что не на 99% собран на каждый мяч, но если расслабился где-то, тоже может не пойти на пользу.

— Ты только в Китае такой мокрый?

— Это только в Шанхае в этом году, раньше здесь такого не было. Сколько отказов, сколько матчей смотришь, физиотерапевта вызывают — страшные вещи. Хорошо, что играл ночью, рад, что победил быстро, — сказал Медведев в интервью «Больше!».