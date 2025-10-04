Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Иногда можно позволить себе повеселиться». Медведев — об улыбках по ходу матча в Шанхае

«Иногда можно позволить себе повеселиться». Медведев — об улыбках по ходу матча в Шанхае
Аудио-версия:
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему много улыбался по ходу матча второго круга на «Мастерсе» в Шанхае (Китай), а также высказался о жаркой погоде.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 13:35 МСК
Далибор Сврчина
Чехия
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Показалось, ты сегодня улыбался больше, чем обычно. Хороший знак?
— Старался не думать про жару, в Пекине ещё до турнира началось, нервничал немного. Действовал хорошо, но проиграл обидный матч. Вспомнил, как играл до этого, я всегда очень серьёзный на корте, но иногда можно один розыгрыш позволить себе повеселиться… Стоит в меру веселиться, понятное дело, что не на 99% собран на каждый мяч, но если расслабился где-то, тоже может не пойти на пользу.

— Ты только в Китае такой мокрый?
— Это только в Шанхае в этом году, раньше здесь такого не было. Сколько отказов, сколько матчей смотришь, физиотерапевта вызывают — страшные вещи. Хорошо, что играл ночью, рад, что победил быстро, — сказал Медведев в интервью «Больше!».

Материалы по теме
Даниил Медведев ответил, находится ли в идеальной форме после победы во 2-м круге Шанхая
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android