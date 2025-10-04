Скидки
Главная Теннис Новости

«Нужно очень хорошо балансировать». Синнер — об адаптации к условиям в Шанхае после Пекина

«Нужно очень хорошо балансировать». Синнер — об адаптации к условиям в Шанхае после Пекина
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об адаптации к условиям на «Мастерсе» в Шанхае после победы на турнире ATP-500 в Пекине (Китай).

— Прошло всего три дня после финала в Пекине, достаточно быстрое возвращение. Можете подробнее рассказать, как проходит процесс и адаптация к другим условиям корта здесь, в Шанхае?
— Да, всё иначе. Намного более влажно. Здесь может быть гораздо тяжелее физически, пытался отдыхать. После завоевания титула очень сложно. Нужно хорошо балансировать между тренировками и хорошим физическим состоянием. Сейчас приоритет — чувствовать себя как можно лучше к следующему матчу. Необходимо играть с большой энергией. Корт иногда бывает достаточно медленным. Придётся использовать всю энергию тела, чтобы пройти дальше. Сегодня очень доволен, посмотрим, что будет завтра, — сказал Синнер в интервью на корте.

