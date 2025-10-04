Скидки
Главная Теннис Новости

Определились финалистки турнира WTA-1000 в Пекине

В Пекине (Китай) завершилась стадия 1/2 финала на турнире категории WTA-1000 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. WTA-1000, Пекин (Китай). Полуфиналы, результаты:

  • Аманда Анисимова (США) — Кори Гауфф (США) — 6:1, 6:2;
  • Джессика Пегула (США) — Линда Носкова (Чехия) — 3:6, 6:1, 6:7 (6:8).

Таким образом, титул на «тысячнике» в Пекине разыграют 24-летняя Анисимова и 20-летняя Носкова. Финал состоится завтра, 5 октября, начало матча намечено на 14:00 мск.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой соревнований является американка Гауфф.

