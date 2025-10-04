Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анисимова стала единственной теннисисткой, обыгравшей Соболенко, Швёнтек и Гауфф в 2025-м

Анисимова стала единственной теннисисткой, обыгравшей Соболенко, Швёнтек и Гауфф в 2025-м
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова стала первой спортсменкой, которой удалось обыграть всех трёх текущих лидеров мирового рейтинга WTA. Сегодня, 4 октября, она одержала разгромную победу над соотечественницей, третьим номером мирового рейтинга Кори Гауфф (6:1, 6:2) в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине (Китай).

Пекин (ж). 1/2 финала
04 октября 2025, суббота. 10:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Анисимова обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в полуфинале Уимблдона-2025 (6:4, 4:6, 6:4). Вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек Аманда победила в четвертьфинале US Open — 2025 (6:3, 6:4).

За титул «тысячника» в Пекине Анисимова поспорит с чешкой Линдой Носковой.

Материалы по теме
Анисимова — о финале Пекина: совсем не ожидала. В день вылета мне удалили зуб мудрости
Аманда Анисимова оценила разгромную победу над Гауфф и выход в финал Пекина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android