Анисимова стала единственной теннисисткой, обыгравшей Соболенко, Швёнтек и Гауфф в 2025-м
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова стала первой спортсменкой, которой удалось обыграть всех трёх текущих лидеров мирового рейтинга WTA. Сегодня, 4 октября, она одержала разгромную победу над соотечественницей, третьим номером мирового рейтинга Кори Гауфф (6:1, 6:2) в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине (Китай).
Пекин (ж). 1/2 финала
04 октября 2025, суббота. 10:10 МСК
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Анисимова обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в полуфинале Уимблдона-2025 (6:4, 4:6, 6:4). Вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек Аманда победила в четвертьфинале US Open — 2025 (6:3, 6:4).
За титул «тысячника» в Пекине Анисимова поспорит с чешкой Линдой Носковой.
