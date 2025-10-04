Анисимова стала единственной теннисисткой, обыгравшей Соболенко, Швёнтек и Гауфф в 2025-м

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова стала первой спортсменкой, которой удалось обыграть всех трёх текущих лидеров мирового рейтинга WTA. Сегодня, 4 октября, она одержала разгромную победу над соотечественницей, третьим номером мирового рейтинга Кори Гауфф (6:1, 6:2) в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине (Китай).

Анисимова обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в полуфинале Уимблдона-2025 (6:4, 4:6, 6:4). Вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек Аманда победила в четвертьфинале US Open — 2025 (6:3, 6:4).

За титул «тысячника» в Пекине Анисимова поспорит с чешкой Линдой Носковой.