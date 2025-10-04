Карен Хачанов проиграл 237-й ракетке мира во втором круге «Мастерса» в Шанхае
Российский теннисист Карен Хачанов (10-я строчка рейтинга) уступил 237-й ракетке мира китайцу Цзюнчэну Шану в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае. Счёт — 6:7 (3:7), 3:6. В заключительном сете россиянин получил предупреждение от арбитра, так как отправил мяч в сторону трибун.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 15:35 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. За это время Хачанов допустил одну двойную ошибку, выполнил восемь подач навылет и реализовал два брейк-пойнта из двух возможных. Шан сумел реализовать три брейк-пойнта из трёх, выполнил пять эйсов и допустил две двойные ошибки.
В следующем круге соревнования китайский спортсмен сыграет с представителем Португалии Нуну Боржешем. Действующим чемпионом турнира является Янник Синнер (Италия).
