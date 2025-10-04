Анна Блинкова вышла в финал квалификации турнира в Ухане

71-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Ухане (Китай), обыграв в полуфинальной стадии турнира американку Кэролайн Доулхайд (88-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 6:1.

Матч продлился 2 часа и 8 минут. За время игры Блинкова выполнила три подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 7 из 13 брейк-пойнтов. Кэролайн Доулхайд сделала за матч три эйса, допустила две двойных ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов.

За право выйти в основную сетку турнира в Ухане Блинкова поспорит с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой.