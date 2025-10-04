Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 4 октября

Сегодня, 4 октября, в Пекине (Китай) состоялся очередной игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами полуфинальных встреч турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. 1/2 финала. Результаты матчей 4 октября:

Аманда Анисимова (США, 3) — Кори Гауфф (США, 2) — 6:1, 6:2;

Джессика Пегула (США, 5) – Линда Носкова (Чехия, 26) – 3:6, 6:1, 6:7 (6:8).

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд соревнования составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем является Гауфф. В финале турнира прошлого года она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.