Теннис

20-летний китаец Шан впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-10. Им стал Карен Хачанов

Китайский теннисист 237-я ракетка мира Цзюнчэн Шан впервые в своей профессиональной карьере обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. Сегодня, 4 октября, он оказался сильнее россиянина 10-й ракетки мира Карена Хачанова во втором круге «Мастерса» в Шанхае. Счёт — 7:6 (7:3), 6:3.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота.
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. За это время Хачанов допустил одну двойную ошибку, выполнил восемь подач навылет и реализовал два брейк-пойнта из двух возможных. Шан сумел реализовать три брейк-пойнта из трёх, выполнил пять эйсов и допустил две двойные ошибки.

Китайский спортсмен впервые вышел в третий круг «Мастерса». Там он сыграет с представителем Португалии Нуну Боржешем.

