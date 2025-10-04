Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: результаты матчей 4 октября

Сегодня, 4 октября, состоялись очередные матчи на хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай), 2-й круг. Результаты матчей 4 октября:

Андрей Рублёв (Россия, 13) — Йосихито Нисиока (Япония, Q) — 6:2, 1:6, 4:6;

Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Алекс де Минор (Австралия, 7) — 4:6, 2:6;

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Алехандро Табило (Чили, Q) — 6:3, 6:3;

Брэндон Накашима (США, 28) — Камиль Майхшак (Польша) — 4:6, 0:6;

Кентен Алис (Франция) — Иржи Легечка (Чехия, 15) — 4:6, 5:7;

Артур Риндеркнеш (Франция) — Алекс Михельсен (США, 28) — 6:3, 6:4;

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия, 8) — 4:6, 0:6;

Денис Шаповалов (Канада, 23) — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 6:3, 6:2;

Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Якуб Меншик (Чехия, 17) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4;

Александр Зверев (Германия, 3) — Валентен Руае (Франция, Q) — 6:4, 6:4;

Артур Казо (Франция) — Кэмерон Норри (Великобритания, 30) — 3:6, 6:0, 6:7 (5:7);

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 18) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:4, 6:4;

Лучано Дардери (Италия, 26) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 6:4, 6:4;

Корентен Муте (Франция, 33) — Лёнер Тьен (США) — 6:4, 4:6, 4:6;

Даниил Медведев (Россия, 16) — Далибор Сврчина (Чехия, Q) — 6:1, 6:1;

Нуну Боржеш (Португалия) — Стефанос Циципас (Греция, 24) — отказ Циципаса;

Даниэль Альтмайер (Германия) — Янник Синнер (Италия, 2) — 3:6, 3:6;

Карен Хачанов (Россия, 9) — Цзюнчэн Шан (Китай, WС) — 6:7 (3:7), 3:6.