Анисимова — о победе над Гауфф: все мои удары сегодня шли как надо

Анисимова — о победе над Гауфф: все мои удары сегодня шли как надо
Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась ощущениями после победы в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине над соотечественницей Кори Гауфф (6:1, 6:2).

Пекин (ж). 1/2 финала
04 октября 2025, суббота. 10:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

– Насколько сегодняшнее выступление было «вашим днём» — насколько всё зависело от вас и ваших ощущений с мячом? Сколько уверенности это даёт, особенно после окончания предыдущего матча?
– Да, чувствовала себя очень хорошо на протяжении всей встречи. Все мои удары сегодня шли как надо — это мой любимый стиль игры (улыбается). Почти не пришлось что-то подстраивать.

Так что очень довольна своей игрой. Кори — сильная соперница, знала, что нужно будет поднять уровень. В целом довольна своей игрой и счастлива быть в финале, – сказала Анисимова на послематчевой пресс-конференции.

За победу на турнире в Пекине Анисимова поспорит с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

