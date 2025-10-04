Ренне Стаббс отреагировала на высказывание Карлоса Алькараса по поводу плотности календаря

Бывшая теннисистка из Австралии Ренне Стаббс высказалась по поводу критики испанца первой ракетки мира Карлоса Алькараса из-за плотного календаря в туре. Ранее испанский спортсмен призвал изменить расписание соревнований.

«Не виню игроков: календарь нужно поменять. Однако мне трудно воспринимать всерьёз теннисистов, когда они говорят: «Да, календарь надо сократить, чтобы потом поехать на выставочные матчи в пригород Майами». Не то, чтобы так их критикую, просто это выглядит забавно.

Скажу и про Карлоса: он не жалуется на календарь, это его спасает. А ещё он сам решает, если не хочет выступать на турнирах. Есть много людей, которые могли бы отлично справиться с организацией [календаря], но ATP и WTA — закрытые организации. Когда руководят семь разных структур — это катастрофа.

С точки зрения телевидения, есть три имени, которые привлекают людей: Карлос [Алькарас], Коко [Кори Гауфф] и Новак [Джокович]. Знаем, что матч Карлоса с Янником вызывает большой интерес, так же как Коко против Соболенко. Они в центре внимания, однако люди не говорят: «Хочу смотреть Янника, хочу смотреть Соболенко». Я играла 22 года в туре и могу сказать, сейчас стало тяжелее: матчи длиннее и изнурительнее. Это жестокий спорт со сменой часовых поясов и постоянными перелётами», — приводит слова Стаббс Punto de Break.