Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ренне Стаббс отреагировала на высказывание Карлоса Алькараса по поводу плотности календаря

Ренне Стаббс отреагировала на высказывание Карлоса Алькараса по поводу плотности календаря
Ренне Стаббс
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая теннисистка из Австралии Ренне Стаббс высказалась по поводу критики испанца первой ракетки мира Карлоса Алькараса из-за плотного календаря в туре. Ранее испанский спортсмен призвал изменить расписание соревнований.

«Не виню игроков: календарь нужно поменять. Однако мне трудно воспринимать всерьёз теннисистов, когда они говорят: «Да, календарь надо сократить, чтобы потом поехать на выставочные матчи в пригород Майами». Не то, чтобы так их критикую, просто это выглядит забавно.

Скажу и про Карлоса: он не жалуется на календарь, это его спасает. А ещё он сам решает, если не хочет выступать на турнирах. Есть много людей, которые могли бы отлично справиться с организацией [календаря], но ATP и WTA — закрытые организации. Когда руководят семь разных структур — это катастрофа.

С точки зрения телевидения, есть три имени, которые привлекают людей: Карлос [Алькарас], Коко [Кори Гауфф] и Новак [Джокович]. Знаем, что матч Карлоса с Янником вызывает большой интерес, так же как Коко против Соболенко. Они в центре внимания, однако люди не говорят: «Хочу смотреть Янника, хочу смотреть Соболенко». Я играла 22 года в туре и могу сказать, сейчас стало тяжелее: матчи длиннее и изнурительнее. Это жестокий спорт со сменой часовых поясов и постоянными перелётами», — приводит слова Стаббс Punto de Break.

Материалы по теме
20-летний китаец Шан впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-10. Им стал Карен Хачанов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android