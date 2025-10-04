Скидки
Теннис

Гауфф: чувствовала, что бы я ни делала, просто не могла войти в игру

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась об игре соотечественницы Аманды Анисимовой, отметив, что считает её одной из лучших теннисисток, наряду с белоруской Ариной Соболенко. Гауфф уступила Анисимовой в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине со счётом 1:6, 2:6.

Пекин (ж). 1/2 финала
04 октября 2025, суббота. 10:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

– Аманда — одна из тех игроков, которые, когда попадают в ритм, становятся очень опасными. Как бы вы оценили её стиль игры?
– Думаю, она определённо одна из лучших среди тех, с кем я играла. Да, Аманда и Арина — очень трудные соперницы, когда они показывают высокий уровень тенниса. Сегодня чувствовала, что бы я ни делала, просто не могла войти в игру. Поэтому да, извлеку уроки из этого матча, – сказала Гауфф на послематчевой пресс-конференции.

За победу на турнире в Пекине Анисимова поспорит с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

Анисимова — о победе над Гауфф: все мои удары сегодня шли как надо
