Анисимова — о своей игре в 2025 году: чувствую, моя работа наконец-то приносит плоды

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова оценила свой сезон, отметив, что планирует завершить сезон на высокой ноте.

– В 2025 году вы достигли многих карьерных высот, и вот — первый финал в Пекине. Как бы вы подвели итоги этого года?

– Да, думаю, этот год у меня действительно отличный. Было много нового опыта и достижений, которых раньше не удавалось добиться. Очень рада, что всё идёт хорошо — чувствую, моя работа наконец-то приносит плоды.

Надеюсь, смогу сохранить форму до конца сезона. Знаю, для многих игроков это сложное время — год длинный. Хочу завершить сезон на высокой ноте, – сказала Анисимова на пресс-конференции турнира в Пекине.