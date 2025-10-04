Синнер — о победе над Альтмайером: хорошо сыграл на нескольких брейк-пойнтах

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил свой первый матч на «Мастерсе» в Шанхае. Синнер обыграл немца Даниэля Альтмайера со счётом 6:3, 6:3.

– Сегодня вы очень хорошо подавали — всего два брейк-пойнта в восьмом гейме, 88% выигранных очков на первой подаче. Как оцениваете свой матч?

– Думаю, сегодня был хороший день на подаче. Когда удаётся сделать брейк в начале сета, становится немного проще подавать. Хорошо сыграл на нескольких брейк-пойнтах, вторая подача оказалась достаточно тяжёлой. Поэтому я очень доволен.

Первый матч всегда сложен, особенно когда мало времени, чтобы привыкнуть. Рад, что справился, – сказал Синнер на пресс-конференции турнира в Шанхае.