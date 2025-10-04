Синнер — о победе над Альтмайером: хорошо сыграл на нескольких брейк-пойнтах
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил свой первый матч на «Мастерсе» в Шанхае. Синнер обыграл немца Даниэля Альтмайера со счётом 6:3, 6:3.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 13:35 МСК
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Янник Синнер
Я. Синнер
– Сегодня вы очень хорошо подавали — всего два брейк-пойнта в восьмом гейме, 88% выигранных очков на первой подаче. Как оцениваете свой матч?
– Думаю, сегодня был хороший день на подаче. Когда удаётся сделать брейк в начале сета, становится немного проще подавать. Хорошо сыграл на нескольких брейк-пойнтах, вторая подача оказалась достаточно тяжёлой. Поэтому я очень доволен.
Первый матч всегда сложен, особенно когда мало времени, чтобы привыкнуть. Рад, что справился, – сказал Синнер на пресс-конференции турнира в Шанхае.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 октября 2025
-
18:41
-
18:37
-
18:24
-
18:17
-
18:12
-
17:50
-
17:48
-
17:29
-
17:21
-
17:17
-
17:11
-
16:53
-
16:49
-
16:36
-
16:29
-
16:08
-
16:04
-
15:52
-
15:47
-
15:40
-
15:18
-
15:08
-
14:54
-
14:38
-
14:37
-
14:27
-
14:02
-
13:39
-
13:23
-
13:19
-
13:00
-
12:56
-
12:40
-
12:38
-
12:28