Синнер — о победе над Альтмайером: хорошо сыграл на нескольких брейк-пойнтах

Синнер — о победе над Альтмайером: хорошо сыграл на нескольких брейк-пойнтах
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил свой первый матч на «Мастерсе» в Шанхае. Синнер обыграл немца Даниэля Альтмайера со счётом 6:3, 6:3.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 13:35 МСК
Даниэль Альтмайер
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

– Сегодня вы очень хорошо подавали — всего два брейк-пойнта в восьмом гейме, 88% выигранных очков на первой подаче. Как оцениваете свой матч?
– Думаю, сегодня был хороший день на подаче. Когда удаётся сделать брейк в начале сета, становится немного проще подавать. Хорошо сыграл на нескольких брейк-пойнтах, вторая подача оказалась достаточно тяжёлой. Поэтому я очень доволен.

Первый матч всегда сложен, особенно когда мало времени, чтобы привыкнуть. Рад, что справился, – сказал Синнер на пресс-конференции турнира в Шанхае.

