Гауфф — о состоянии перед турниром в Ухане: физически чувствую себя отлично

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о своём физическом состоянии перед турниром WTA-1000 в Ухане (Китай).

– Впереди Ухань, турнир категории WTA-1000, длится всего неделю. Насколько это другое испытание? Как вы себя чувствуете физически?

– Да, физически чувствую себя отлично. Счастлива и с нетерпением жду возможности сыграть в недельном турнире WTA-1000. Даже немного соскучилась по такому формату. Сегодня утром проснулась и подумала, прошло так много времени с моего последнего матча.

Жду этого турнира. В прошлом году мне понравилось играть в таком ритме, даже несмотря на усталость после победы здесь. Думаю, это помогает — играть турнир за турниром, – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Пекине.