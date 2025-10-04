Скидки
Гауфф — о состоянии перед турниром в Ухане: физически чувствую себя отлично

Гауфф — о состоянии перед турниром в Ухане: физически чувствую себя отлично
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о своём физическом состоянии перед турниром WTA-1000 в Ухане (Китай).

– Впереди Ухань, турнир категории WTA-1000, длится всего неделю. Насколько это другое испытание? Как вы себя чувствуете физически?
– Да, физически чувствую себя отлично. Счастлива и с нетерпением жду возможности сыграть в недельном турнире WTA-1000. Даже немного соскучилась по такому формату. Сегодня утром проснулась и подумала, прошло так много времени с моего последнего матча.

Жду этого турнира. В прошлом году мне понравилось играть в таком ритме, даже несмотря на усталость после победы здесь. Думаю, это помогает — играть турнир за турниром, – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Пекине.

Гауфф: чувствовала, что бы я ни делала, просто не могла войти в игру
