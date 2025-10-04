Анисимова — о победах над топ-игроками в 2025 году: каждый матч особенный

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, какой из победных матчей над топ-игроками рейтинга она считает лучшим в сезоне-2025.

– Вы обыграли Арину на Уимблдоне, Игу на US Open и Кори здесь. Какой из матчей вы считаете своим лучшим в этом году?

– Думаю, каждый матч по-своему особенный, поэтому трудно выбрать один. Все они были разными, довольна каждым своим выступлением. Все эти победы очень важны для меня, – сказала Анисимова на пресс-конференции турнира в Пекине.

Анисимова вышла в финал турнира WTA-1000 в Пекине, где поспорит за чемпионский титул с чешской теннисисткой Линдой Носковой.