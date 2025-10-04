«Ни я, ни Карлос не делаем корты». Синнер ответил на критику покрытия со стороны Зверева

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как относится к словам немецкого теннисиста Александра Зверева, что корты на турнирах становятся медленными, чтобы обеспечить лучшее выступление итальянцу и испанцу Карлосу Алькарасу.

– Зверев после своего матча сказал, что корты становятся медленнее, а организаторы специально делают их такими, чтобы это было на пользу вам и Карлосу Алькарасу. Что думаете об этом?

– Знаете, ни я, ни Карлос не делаем корты — это не наше решение. Мы просто стараемся адаптироваться к любым условиям. Мне кажется, каждая неделя немного отличается.

Я показывал хороший теннис и на более быстрых кортах. Повторюсь, не делаю покрытия — просто стараюсь приспособиться и играть наилучшим образом. Вот и всё, – сказал Синнер на пресс-конференции турнира в Шанхае.