Роджер Федерер появился на обложке октябрьского номера журнала Tatler

Роджер Федерер появился на обложке октябрьского номера журнала Tatler
Роджер Федерер
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер оказался на обложке нового номера журнала Tatler Asia. Информация об этом появилась на страницах в социальных сетях СМИ.

Роджер Федерер

Роджер Федерер

Фото: Tatler

«Звезда нашей октябрьской обложки — не кто иной, как легенда тенниса Роджер Федерер. Человек, который умеет всё. Он не только выиграл 20 титулов на турнирах «Большого шлема», но ещё и является филантропом, семьянином и лицом нации», — написано в публикации журнала в социальных сетях.

Ранее Федерера, аргентинца Хуан-Мартина дель Потро и россиянку Светлану Кузнецову номинировали на включение в Зал славы тенниса.

