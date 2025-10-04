Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: расписание матчей на 5 октября

Завтра, 5 октября, в Шанхае продолжится турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей пятого игрового дня соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай), 3-й круг.

Расписание встреч на 5 октября (время московское):

7:30. Давид Гоффен (Бельгия) – Габриэль Диалло (Канада, 31);

7:30. Уго Умбер (Франция, 21) – Хольгер Руне (Дания, 10);

9:00. Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) – Зизу Бергс (Бельгия);

9:00. Тейлор Фриц (США, 5) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, 32);

10:30. Йосихито Нисиока (Япония, Q) — Хауме Мунар (Испания);

12:00. Валентен Вашеро (Франция, Q) — Томаш Махач (Чехия, 20);

13:30. Янник Ханфман (Германия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 4);

15:00. Таллон Грикспор (Нидерланды, 27) — Янник Синнер (Италия, 2).