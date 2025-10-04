Скидки
«Важные мячи я не попал». Хачанов — о поражении в матче с Шаном в Шанхае

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о причинах поражения в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае с китайским теннисистом Цзюнчэн Шаном (6:7 (3:7), 3:6).

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 15:35 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Цзюнчэн Шан
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан

«Честно, примерно ожидал, что он будет играть достаточно размашисто, раскрепощённо. Шан дома, не играл полгода, даже больше, на 100% «голоден», хотел вернуться. Вообще он сам по себе такой, очень резвый, быстрый, активно бьёт, агрессивно играет, задача была держать инициативу, диктовать и доминировать. Не всегда это удавалось, опять же, соперник также пытается навязать свой ритм, свою игру, интенсивность.

Опять же, это вопрос каких-то мячей. Наверное, важные мячи я не попал, он же их хорошо отыграл. На приёме чувствовал, что есть куда расти, куда стремиться на следующих турнирах, где прибавить», – сказал Хачанов в интервью BB Tennis.

