Медведев — о покрытии кортов: никто не делает их специально для Янника и Карлоса

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он относится к скорости покрытия кортов «Мастерса» в Шанхае.

– Вопрос по кортам как специалисту по харду. Говорят, что он здесь стал медленнее. Действительно ли это так? Помогло ли тебе это сегодня выиграть? И Саша Зверев после своего матча высказался, что сейчас вообще все корты делают медленнее, чтобы Янник и Карлос выигрывали. Согласен ли ты с этим?

– Нет, думаю, никто это не делает специально для Яника и Карлоса, но в последние годы… Скажем так, когда я начинал в туре, ещё до ковида, корты начали немножко замедлять, то есть стало просто больше медленных кортов, чем раньше. Например, в Индиан-Уэллсе, когда начинал, он уже был медленным, почти все остальные – быстрыми. Сейчас, наоборот, уже быстрых кортов почти не найдёшь. Очень быстро было в Америке, поэтому считаю, наоборот, АТР теперь работает, чтобы корты менялись. Допустим, в Ханчжоу было очень быстро, в Пекине и здесь – медленно, страшно медленно.

– Тебе нравится?

– Раньше ненавидел, а сейчас, в общем, у меня получается, – сказал Медведев в интервью BB Tennis.