Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — о покрытии кортов: никто не делает их специально для Янника и Карлоса

Медведев — о покрытии кортов: никто не делает их специально для Янника и Карлоса
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он относится к скорости покрытия кортов «Мастерса» в Шанхае.

– Вопрос по кортам как специалисту по харду. Говорят, что он здесь стал медленнее. Действительно ли это так? Помогло ли тебе это сегодня выиграть? И Саша Зверев после своего матча высказался, что сейчас вообще все корты делают медленнее, чтобы Янник и Карлос выигрывали. Согласен ли ты с этим?
– Нет, думаю, никто это не делает специально для Яника и Карлоса, но в последние годы… Скажем так, когда я начинал в туре, ещё до ковида, корты начали немножко замедлять, то есть стало просто больше медленных кортов, чем раньше. Например, в Индиан-Уэллсе, когда начинал, он уже был медленным, почти все остальные – быстрыми. Сейчас, наоборот, уже быстрых кортов почти не найдёшь. Очень быстро было в Америке, поэтому считаю, наоборот, АТР теперь работает, чтобы корты менялись. Допустим, в Ханчжоу было очень быстро, в Пекине и здесь – медленно, страшно медленно.

– Тебе нравится?
– Раньше ненавидел, а сейчас, в общем, у меня получается, – сказал Медведев в интервью BB Tennis.

Материалы по теме
Медведев за час вышел в 3-й круг Шанхая. У него 8 сезонов подряд минимум 20 побед на харде
Медведев за час вышел в 3-й круг Шанхая. У него 8 сезонов подряд минимум 20 побед на харде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android