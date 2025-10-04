Медведев рассказал, готов ли он чем-то пожертвовать ради успеха в теннисной карьере

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал. готов ли он отказаться от общения с семьёй на несколько месяцев ради успеха в теннисе.

– Ты сказал, что даже если ты плохо играешь из-за появления второй дочки, то ты все равно счастлив, тебя это не волнует. А давай представим, что твои новые тренеры поставили тебе условия, что предсезонку ты проводишь без семьи и первые несколько месяцев тура тоже, но ты возвращаешь прежние позиции, может быть даже становишься первым в мире снова. Согласился бы ты на такие условия?

– Нет, не готов. Семья важнее тенниса, но там просто из контекста вырвали. Мне задали такой вопрос, допустим, может ли это быть из-за этого. Я сказал, что нет, но даже если из-за этого… Но естественно, что написали, что из-за этого, ещё меня там все обвинили, что я обвиняю дочку вообще, короче, дичь.

Я бы не согласился, потому что знаю, что это не из-за этого. Просто я плохо играл в теннис сейчас я начинаю играть лучше, выигрывать матчи вот и всё. А насчёт того, чем вообще готов пожертвовать, чтобы снова стать первым, ну, я в принципе и так всем жертвую, поэтому чем-то новым кроме того, чем я уже жертвую, наверное, не готов. Скорее наоборот надо какую-то новую цель себе поставить, новую машину какую-нибудь выбрать, буду первым, куплю, – сказал Медведев в интервью BB Tennis.