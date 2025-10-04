Носкова стала самой молодой чешкой с 1990 года, которой удалось выйти в финал на WTA-1000
Поделиться
27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова стала самой молодой чешской теннисисткой с 1990 года, которой удалось выйти в финал турнира категории WTA-1000, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Носкова вышла в финал турнира в Пекине, обыграв американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 1:6, 7:6 (8:6).
Пекин (ж). 1/2 финала
04 октября 2025, суббота. 13:10 МСК
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 6
|
|1
|7 8
Линда Носкова
Л. Носкова
Носкова вышла в финал турнира в Пекине в возрасте 20 лет и 311 дней. Ранее самой молодой чешской теннисисткой, которая добивалась подобного достижения являлась двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» Петра Квитова. На момент первого финала на турнире категории WTA-1000 ей исполнился 21 год и 55 дней.
За чемпионский титул Линда Носкова поспорит с американкой Амандой Анисимовой. Финал запланирован на 5 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 октября 2025
-
21:53
-
21:37
-
20:58
-
20:26
-
20:24
-
20:13
-
19:52
-
19:15
-
19:00
-
18:41
-
18:37
-
18:24
-
18:17
-
18:12
-
17:50
-
17:48
-
17:29
-
17:21
-
17:17
-
17:11
-
16:53
-
16:49
-
16:36
-
16:29
-
16:08
-
16:04
-
15:52
-
15:47
-
15:40
-
15:18
-
15:08
-
14:54
-
14:38
-
14:37
-
14:27