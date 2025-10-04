Скидки
Теннис

Носкова стала самой молодой чешкой с 1990 года, которой удалось выйти в финал на WTA-1000

Носкова стала самой молодой чешкой с 1990 года, которой удалось выйти в финал на WTA-1000
27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова стала самой молодой чешской теннисисткой с 1990 года, которой удалось выйти в финал турнира категории WTA-1000, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Носкова вышла в финал турнира в Пекине, обыграв американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 1:6, 7:6 (8:6).

Пекин (ж). 1/2 финала
04 октября 2025, суббота. 13:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 6
6 		1 7 8
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Носкова вышла в финал турнира в Пекине в возрасте 20 лет и 311 дней. Ранее самой молодой чешской теннисисткой, которая добивалась подобного достижения являлась двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» Петра Квитова. На момент первого финала на турнире категории WTA-1000 ей исполнился 21 год и 55 дней.

За чемпионский титул Линда Носкова поспорит с американкой Амандой Анисимовой. Финал запланирован на 5 октября.

