Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев: чтобы была идеальная форма, нужно выигрывать турниры

Медведев: чтобы была идеальная форма, нужно выигрывать турниры
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением, может ли считать свою форму идеальной после победы в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае над сербом Далибором Сврчиной со счётом 6:1, 6:1.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 13:35 МСК
Далибор Сврчина
Чехия
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

– Идеальна ли сейчас форма Данила Медведева в процентном соотношении?
– Тяжело сказать. Чтобы была идеальная форма, нужно выигрывать турниры. Надо играть так каждый день, подавать на матч, чтобы не сводило всё тело. Поэтому действую лучше и лучше, мне это нравится. Сегодня был отличный матч, играл в нужный теннис в нужные моменты. Где надо было атаковать – атаковал, где надо было сыграть глубоко – играл глубоко. Если надо было просто подождать – ждал. Надеюсь продолжать в том же духе, – сказал Медведев в интервью «Больше!».

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

Материалы по теме
Медведев — о покрытии кортов: никто не делает их специально для Янника и Карлоса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android