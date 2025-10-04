Медведев: чтобы была идеальная форма, нужно выигрывать турниры

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением, может ли считать свою форму идеальной после победы в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае над сербом Далибором Сврчиной со счётом 6:1, 6:1.

– Идеальна ли сейчас форма Данила Медведева в процентном соотношении?

– Тяжело сказать. Чтобы была идеальная форма, нужно выигрывать турниры. Надо играть так каждый день, подавать на матч, чтобы не сводило всё тело. Поэтому действую лучше и лучше, мне это нравится. Сегодня был отличный матч, играл в нужный теннис в нужные моменты. Где надо было атаковать – атаковал, где надо было сыграть глубоко – играл глубоко. Если надо было просто подождать – ждал. Надеюсь продолжать в том же духе, – сказал Медведев в интервью «Больше!».

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.