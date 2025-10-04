Носкова — о встрече с Пегулой на турнире в Пекине: думаю, это был наш лучший матч

27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова прокомментировала свою победу в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине над американкой Джессикой Пегулой (6:3, 1:6, 7:6 (8:6)).

«Была в двух очках от поражения. Джессика сыграла невероятно. Думаю, это был наш лучший матч на данный момент. Просто счастлива, что смогла выиграть.

Даже не думаю о финале — просто так рада, что победила. Это был очень тяжёлый матч и ментально, и физически, во всех отношениях. Поэтому просто хочу насладиться этой победой хотя бы сегодня.

Эти две недели стали, пожалуй, самыми невероятными воспоминаниями, которые у меня когда-либо были здесь. Болельщики, их поддержка просто безумны. Потрясающий корт и всегда такая большая аудитория. Просто наслаждаюсь каждым моментом», – сказала Носкова в интервью на корте.

За победу на турнире в Пекине Носкова поспорит с американкой Амандой Анисимовой.