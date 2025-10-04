Носкова — о встрече с Пегулой на турнире в Пекине: думаю, это был наш лучший матч

27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова прокомментировала свою победу в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине над американкой Джессикой Пегулой (6:3, 1:6, 7:6 (8:6)).
|1
|2
|3
|
|6
|6 6
|
|1
|7 8
«Была в двух очках от поражения. Джессика сыграла невероятно. Думаю, это был наш лучший матч на данный момент. Просто счастлива, что смогла выиграть.
Даже не думаю о финале — просто так рада, что победила. Это был очень тяжёлый матч и ментально, и физически, во всех отношениях. Поэтому просто хочу насладиться этой победой хотя бы сегодня.
Эти две недели стали, пожалуй, самыми невероятными воспоминаниями, которые у меня когда-либо были здесь. Болельщики, их поддержка просто безумны. Потрясающий корт и всегда такая большая аудитория. Просто наслаждаюсь каждым моментом», – сказала Носкова в интервью на корте.
За победу на турнире в Пекине Носкова поспорит с американкой Амандой Анисимовой.
- 4 октября 2025
-
23:25
-
23:11
-
23:05
-
22:57
-
22:45
-
22:14
-
21:53
-
21:37
-
20:58
-
20:26
-
20:24
-
20:13
-
19:52
-
19:15
-
19:00
-
18:41
-
18:37
-
18:24
-
18:17
-
18:12
-
17:50
-
17:48
-
17:29
-
17:21
-
17:17
-
17:11
-
16:53
-
16:49
-
16:36
-
16:29
-
16:08
-
16:04
-
15:52
-
15:47
-
15:40