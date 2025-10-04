Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Носкова — о встрече с Пегулой на турнире в Пекине: думаю, это был наш лучший матч

Носкова — о встрече с Пегулой на турнире в Пекине: думаю, это был наш лучший матч
Аудио-версия:
Комментарии

27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова прокомментировала свою победу в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине над американкой Джессикой Пегулой (6:3, 1:6, 7:6 (8:6)).

Пекин (ж). 1/2 финала
04 октября 2025, суббота. 13:10 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 6
6 		1 7 8
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

«Была в двух очках от поражения. Джессика сыграла невероятно. Думаю, это был наш лучший матч на данный момент. Просто счастлива, что смогла выиграть.

Даже не думаю о финале — просто так рада, что победила. Это был очень тяжёлый матч и ментально, и физически, во всех отношениях. Поэтому просто хочу насладиться этой победой хотя бы сегодня.

Эти две недели стали, пожалуй, самыми невероятными воспоминаниями, которые у меня когда-либо были здесь. Болельщики, их поддержка просто безумны. Потрясающий корт и всегда такая большая аудитория. Просто наслаждаюсь каждым моментом», – сказала Носкова в интервью на корте.

За победу на турнире в Пекине Носкова поспорит с американкой Амандой Анисимовой.

Материалы по теме
Носкова стала самой молодой чешкой с 1990 года, которой удалось выйти в финал на WTA-1000
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android