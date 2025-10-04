Скидки
20-летний китайский теннисист раскрыл, за счёт чего ему удалось обыграть Хачанова в Шанхае

Китайский теннисист 237-я ракетка мира Цзюнчэн Шан прокомментировал победу на 10-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым (7:6 (7:3), 6:3) во втором круге «Мастерса» в Шанхае. Одолеть опытного соперника ему помогла концентрация.

Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 15:35 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Цзюнчэн Шан
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан

«Сегодня был невероятный матч с Кареном. Он очень стабильный спортсмен из топ-10. Не особо думал об игре перед её началом — просто хотел показать шоу для людей. Встреча не началась идеально, но всё равно продолжил борьбу, стал концентрироваться на каждом мяче. Играл с удовольствием, вне зависимости от того — побеждаю или нет. Рад, что всё-таки выиграл. В целом доволен своим выступлением.

Победа приходит тогда, когда о ней не думаешь. Если же зацикливаться на этом, начинаешь зажиматься. Против таких, как Карен, у тебя может быть всего один шанс завершить матч. Если нет, это уже могла быть другая история с тяжёлой борьбой в третьем сете», — приводит слова Шана ATP Tour.

