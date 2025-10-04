«Самые медленные условия». Де Минор — о «Мастерсе» в Шанхае

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился впечатлениями от игры на «Мастерсе» в Шанхае, отметив, что покрытие кортов на турнире очень медленное. В матче второго круга турнира де Минор обыграл представителя Аргентины Камило Уго Карабельи со счётом 6:4, 6:2.
– Похоже, здесь значительно медленнее корты. Какие ощущения?
– Да, похоже, это самые медленные условия, в которых когда-либо играл в туре. Мячи становятся тяжёлыми уже через пару геймов, а покрытие корта заметно медленнее, чем на открытых кортах, это немного выбивает из привычного ритма.
Тут ничего не поделаешь — нужно просто адаптироваться и справляться с этим. Рад, что смог найти способ победить, – сказал де Минор на пресс-конференции «Мастерса» в Шанхае.
В третьем круге турнира в Шанхае Алекс де Минор сыграет с польским теннисистом Камилем Майхшаком.
