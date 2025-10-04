«Старался верить, что я всё ещё в игре». Лёнер Тьен — о выходе в третий круг Шанхая

50-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен высказался по поводу победы на французом Корентеном Муте (4:6, 6:4, 6:4) во втором круге «Мастерса» в Шанхае. Американец вышел в следующую стадию соревнований, отыгравшись с 0-1 по сетам.

«Очень рад, что сумел его [матч] вытащить. Во втором сете всё выглядело совсем плохо, но не терял надежды. В геймах на приёме постоянно имел шансы: 15-30, 0-15, где должен был доводить до 0-30, но слишком много возможностей упускал. Старался сохранять голову по максимуму холодной и верить, что я всё ещё в игре», — приводит слова Тьена АТР Tour.

В третьем круге Шанхая Лёнер Тьен сыграет с британцем Кэмероном Норри.