«Старался верить, что я всё ещё в игре». Лёнер Тьен — о выходе в третий круг Шанхая
50-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен высказался по поводу победы на французом Корентеном Муте (4:6, 6:4, 6:4) во втором круге «Мастерса» в Шанхае. Американец вышел в следующую стадию соревнований, отыгравшись с 0-1 по сетам.
Шанхай. 2-й круг
04 октября 2025, суббота. 11:00 МСК
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|6
Лёнер Тьен
Л. Тьен
«Очень рад, что сумел его [матч] вытащить. Во втором сете всё выглядело совсем плохо, но не терял надежды. В геймах на приёме постоянно имел шансы: 15-30, 0-15, где должен был доводить до 0-30, но слишком много возможностей упускал. Старался сохранять голову по максимуму холодной и верить, что я всё ещё в игре», — приводит слова Тьена АТР Tour.
В третьем круге Шанхая Лёнер Тьен сыграет с британцем Кэмероном Норри.
Комментарии
